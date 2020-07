De spelers van Leicester City mogen ondanks de nieuwe lockdown gewoon doorgaan met voetballen. De Engelse stad scherpte dinsdag de maatregelen aan vanwege een opleving van het coronavirus.

"Na overleg met alle partijen kunnen we melden dat onze voetbalactiviteiten op een veilige manier kunnen worden voortgezet via de huidige protocollen", schrijft Leicester dinsdagavond in een verklaring op de website.

"Ons personeel, bezoekende clubs en andere betrokkenen lopen geen extra risico. Het eerste team kan gewoon blijven trainen op ons complex Belvoir Drive en het schema van de komende wedstrijden blijft ongewijzigd."

Maandag bleek dat er in Leicester in een week tijd negenhonderd personen met het coronavirus zijn besmet. Waar de nieuwe opleving van het virus vandaan komt is vooralsnog niet duidelijk.

Leicester City bezet de derde plaats in de Premier League. Woensdag gaat de ploeg van manager Brendan Rodgers op bezoek bij Everton.

