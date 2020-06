FC Barcelona heeft dinsdag opnieuw een tik gekregen in de strijd om de titel in La Liga. De Catalanen kwamen in eigen huis niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Atlético Madrid. Lionel Messi maakte nog wel het 700e doelpunt in zijn carrière.

FC Barcelona begon zonder de geblesseerde Frenkie de Jong, die wel aanwezig was in Camp Nou, nog wel goed aan de wedstrijd en kwam al in de elfde minuut verdiend op een 1-0-voorsprong. Diego Costa schoot de bal ongelukkig in eigen doel na een hoekschop van Messi.

De thuisclub kon daar echter niet lang van genieten want acht minuten later was het alweer gelijk. Costa miste een strafschop, maar die mocht overgenomen worden omdat doelman Marc-André ter Stegen te vroeg stapte, waarna Saúl Ñíguez niet faalde vanaf elf meter.

FC Barcelona startte ook sterk aan de tweede helft en nam in de vijftigste minuut wederom de leiding. Messi benutte met een stiftje in de hoek een strafschop. Dat betekende zijn 630e doelpunt voor FC Barcelona en met de zeventig voor het Argentijnse nationale elftal staat de teller dus op 700.

'Barça' slaagde er ook dit keer niet in om de voorsprong vast te houden. Ñíguez bepaalde met zijn tweede benutte strafschop en de vierde van de avond de eindstand op 2-2. Er waren in de slotfase weliswaar nog voldoende kansen aan beide kanten, maar de 3-2 of 2-3 bleef uit.

De kritiek op trainer Quique Setién zal daardoor alleen maar toenemen bij FC Barcelona. De Spanjaard, die pas sinds januari de eindverantwoordelijke is, zou samen met zijn assistent Eder Sarabia in onmin leven met een deel van de selectie en maandag bij hem thuis bezoek hebben gehad van de directie van de club.

Lionel Messi legt aan voor het 700e doelpunt in zijn carrière. (Foto: Pro Shots)

FC Barcelona raakt mogelijk verder achterop

FC Barcelona speelde zaterdag ook al met 2-2 gelijk tegen Celta de Vigo, moet door de nieuwe tegenvaller, vrezen dat het verder achterop raakt bij Real Madrid. De koploper kan het verschil woensdag vergroten tot vier punten als er donderdag op eigen veld wordt gewonnen van Getafe.

Real en FC Barcelona hebben na donderdag nog vijf wedstrijden te gaan. Mochten beide in punten op gelijke hoogte eindigen, dan gaat de titel naar Real omdat in Spanje het onderlinge resultaat boven het doelsaldo gaat. FC Barcelona werd de afgelopen twee jaar kampioen en Real voor het laatst in 2017.

Sevilla deed dinsdag goede zaken in de strijd om een ticket voor de Champions League. De Andalusiërs wonnen met invaller Luuk de Jong, die de laatste paar minuten mee mocht doen, met 0-3 op bezoek bij Leganes door doelpunten van Oliver Torres (twee keer) en Munir El Haddadi.

Zodoende boekte Sevilla na vier achtereenvolgende gelijke spelen eindelijk weer eens een zege. De 'Rojiblancos' vergrootten als nummer vier de voorsprong op nummer vijf Getafe, dat dus nog in actie komt, tot vijf punten. De top vier plaatst zich voor de Champions League.

Verder was Real Mallorca in eigen stadion met liefst 5-1 te sterk voor Celta de Vigo. Er was bij dat duel veel te doen om de 1-0 van Ante Budimir uit een strafschop. Die werd gegeven na een overduidelijke schwalbe van Dani Rodríguez, maar de VAR draaide de beslissing van de scheidsrechter niet terug.

