Lazio heeft dinsdag maar net puntenverlies voorkomen in de strijd om de titel in de Serie A. De Romeinen bogen op bezoek bij Torino in de slotfase een achterstand om in een 2-1-zege.

Lazio kende een dramatisch begin van de wedstrijd. De bezoekers kregen al binnen vijf minuten een strafschop tegen omdat Ciro Immobile de bal ogenschijnlijk onschuldig tegen zijn arm kreeg aangeschoten. Scheidsrechter Davide Massa legde de bal echter op de stip en Andrea Belotti faalde niet vanaf elf meter.

Daarna dicteerde Lazio en herstelde het de score. Immobile, die voor rust twee goede kansen miste, zorgde vlak na de pauze voor de 1-1 met een slim tegendraads balletje en Marco Parolo was ruim een kwartier voor tijd verantwoordelijk voor de 1-2 met een van richting veranderd afstandsschot.

Djavan Anderson, die zaterdag debuteerde tegen Fiorentina (2-1-overwinning), viel opnieuw kort in namens Lazio. De andere Nederlander bij de club, Bobby Adekanye, ontbrak nog altijd wegens een blessure. Immobile en Felipe Caicedo kregen geel en zijn geschorst voor het thuisduel van zaterdag met AC Milan.

Lazio maakt door de benauwde zege nog alle kans op de eerste landstitel sinds 2000. De ploeg van trainer Simone Inzaghi verkleinde als nummer twee de achterstand op koploper Juventus tot één punt, maar de regerend kampioen komt later op dinsdag nog in actie bij Genoa.

