Juventus en Lazio hebben dinsdag geen misstap begaan in de strijd om de titel in de Serie A. De Turijners wonnen met 1-3 op bezoek bij Genoa en de Romeinen met 1-2 bij Torino.

Juventus, waar Matthijs de Ligt een basisplaats had, speelde tegen het bij vlagen hard spelende Genoa een moeizame eerste helft waarin het weinig kansen creëerde, maar na rust was de wedstrijd met twee doelpunten in een tijdsbestek van ruim tien minuten eigenlijk wel beslist.

Paulo Dybala zorgde voor de 0-1 na een fraaie solo en Cristiano Ronaldo was verantwoordelijk voor de 0-2 met een prachtige streep van een meter of 25. In de slotfase werd het nog 0-3 via Douglas Costa (schitterende krul) en 1-3 via Andrea Pinamonti (harde knal in de korte hoek).

Juventus heeft door de uitslagen van woensdag nog altijd vier punten voorsprong op Lazio. Er staan nog negen speelrondes op het programma in de Serie A. Juventus pakte in de afgelopen acht jaar telkens de titel en Lazio veroverde in 2000 voor de laatste keer het kampioenschap.

De spelers van Lazio in extase na de late 1-2 tegen Torino. (Foto: Pro Shots)

Lazio buigt achterstand om

Lazio kende een dramatisch begin van de wedstrijd. De bezoekers kregen al binnen vijf minuten een strafschop tegen omdat Ciro Immobile de bal ogenschijnlijk onschuldig tegen zijn arm kreeg aangeschoten. Scheidsrechter Davide Massa legde de bal op de stip en Andrea Belotti faalde niet vanaf elf meter.

Daarna dicteerde Lazio en herstelde het de score. Immobile, die voor rust twee goede kansen miste, zorgde vlak na de pauze voor de 1-1 met een slim tegendraads balletje en Marco Parolo was ruim een kwartier voor tijd verantwoordelijk voor de 1-2 met een van richting veranderd afstandsschot.

Djavan Anderson, die zaterdag debuteerde tegen Fiorentina (2-1-overwinning), viel opnieuw kort in namens Lazio. De andere Nederlander bij de club, Bobby Adekanye, ontbrak nog altijd wegens een blessure. Immobile en Felipe Caicedo kregen geel en zijn geschorst voor het thuisduel van zaterdag met AC Milan.

De spelers van Manchester United vieren een doelpunt tegen Brighton & Hove Albion. (Foto: Pro Shots)

United voortvarend uit startblokken

Manchester United deed woensdag goede zaken in de strijd om een ticket voor de Champions League in de Premier League. De 'Red Devils' waren op overtuigende wijze met 0-3 te sterk bij Brighton & Hove Albion.

United overrompelde Brighton, waar Davy Pröpper aan de aftrap verscheen, in het eerste half uur en kwam daarin al op een comfortabele 0-2-voorsprong. Mason Greenwood was trefzeker met een schot in de korte hoek na een dubbele schaar en Bruno Fernandes met een geplaatst afstansschot.

Daardoor kon United het zich veroorloven om het in het restant van het duel allemaal wat rustiger aan te doen, maar het werd vlak na de pauze nog wel 0-3 via opnieuw Fernandes, die een afgemeten voorzet van Greenwood van dichtbij binnen volleerde.

United bracht als nummer vijf het verschil met nummer vier Chelsea, dat woensdag uit speelt tegen West Ham United, terug tot twee punten. De top vier plaatst zich voor de Champions League, maar mogelijk ook de nummer vijf als Manchester City daadwerkelijk wordt uitgesloten van Europees voetbal.

