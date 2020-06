Leroy Fer heeft dinsdag zijn handtekening onder een nieuw contract bij Feyenoord gezet. De middenvelder verlengt zijn aflopende verbintenis met twee jaar, waardoor hij vastligt tot medio 2022.

Het bijtekenen van Fer is het resultaat van lange onderhandelingen, al liet trainer Dick Advocaat eerder deze maand al weten dat hij goede hoop had dat de basisspeler Feyenoord trouw zou blijven.

"Ik ben heel blij, want ik wilde graag bij deze club blijven", zegt de dertigjarige Fer in een reactie op zijn contractverlenging. "Het voelt goed dat er nu zekerheid is."

Fer keerde vorig jaar zomer met succes terug in De Kuip, waar hij debuteerde als prof en tot de zomer van 2011 speelde. De elfvoudig Oranje-international kwam daarna uit voor FC Twente, Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City.

Technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord is blij dat Fer blijft. "Leroy heeft alle verwachtingen meer dan waargemaakt en is met zijn ervaring zowel binnen als buiten het veld van grote waarde voor deze selectie", zegt hij.

Het nieuws van Fer komt vier dagen nadat ook middenvelder Orkun Kökcü een nieuwe verbintenis tekende in De Kuip. De rol van Eric Botteghin lijkt daarentegen uitgespeeld; volgens het AD en Voetbal International gaat de verdediger, die een aflopend contract heeft, transfervrij vertrekken.