Leroy Fer heeft woensdag zijn handtekening onder een nieuw contract bij Feyenoord gezet. De middenvelder verlengde zijn aflopende verbintenis met twee jaar, waardoor hij vastligt tot medio 2022.

"Leroy heeft na zijn terugkeer vorig seizoen snel en zonder twijfel zijn waarde voor Feyenoord bewezen. Een belangrijke schakel op het middenveld van trainer Dick Advocaat", zegt technisch directeur Frank Arnesen op de site van Feyenoord.

"Hij heeft alle verwachtingen meer dan waar gemaakt en is met zijn ervaring zowel binnen als buiten het veld van grote waarde voor deze selectie.

Fer keerde vorig jaar zomer terug in De Kuip, waar hij debuteerde als prof en tot de zomer van 2011 speelde. De elfvoudig Oranje-international speelde daarna voor FC Twente, Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City.

In het afgelopen seizoen was Fer een belangrijke kracht op het Feyenoord-middenveld. Hij kwam tot 34 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en twee assists.

De contractverlenging van de dertigjarige Fer komt vier dagen nadat ook middenvelder Orkun Kökcü een nieuwe verbintenis tekende in De Kuip. Daarnaast werd spelmaker Mark Diemers onlangs overgenomen van Fortuna Sittard.