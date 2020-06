Schalke 04 moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Clemens Tönnies is dinsdag na negentien jaar opgestapt als hoogste baas vanwege de dramatische sportieve resultaten van de club afgelopen seizoen in de Bundesliga.

Tönnies werd in 2001 voorzitter van Schalke. Hij leidde 'Die Königsblauen' in zijn beginjaren nog wel naar succes met onder meer vijf tweede plaatsen in de Bundesliga en drie keer de eindzege in de DFB-Pokal.

Schalke raakte de laatste jaren echter steeds meer in verval, met als dieptepunt het voorbije seizoen. De ploeg begon de jaargang nog wel goed en deed aanvankelijk mee om de bovenste plaatsen in de Bundesliga, maar rond de winter ging het bergafwaarts.

De zevenvoudig landskampioen won in de laatste zestien competitiewedstrijden niet éénmaal (zes gelijke spelen en tien nederlagen) en zette daarmee de slechtste reeks neer in de clubhistorie.

Schalke eindigde daardoor teleurstellend als twaalfde, maar is niet van plan om trainer David Wagner te ontslaan. Sportief directeur Jochen Schneider zei vorige week dat de club voor "100 procent" achter de Duitser staat.

Tönnies lag niet alleen onder vuur vanwege de prestaties van Schalke, maar ook omdat zich onlangs in zijn vleesfabriek in Rheda-Wiedenbrück een massale uitbraak van het coronavirus voordeed. Meer dan 1.500 van de 6.000 medewerkers bleken besmet.

