De Afrika Cup van begin volgend jaar gaat niet door. De organisatie heeft er vanwege de coronapandemie voor gekozen om het toernooi met een jaar te verplaatsen naar januari 2022.

"Gezondheid gaat boven alles. We moeten waakzaam blijven", verklaarde Ahmad Ahmad, voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond CAF, dinsdag op een persconferentie.

De Afrika Cup, waarvan de komende editie door vijfvoudig winnaar Kameroen wordt georganiseerd, wordt iedere twee jaar gehouden. Vanwege het jaar uitstel valt het toernooi nu in hetzelfde jaar als het WK in Qatar, dat in november begint.

Dat gebeurde in 2010 voor het laatst. Vanaf 2013 vindt de Afrika Cup in de oneven jaren plaats, juist om te voorkomen dat het toernooi in hetzelfde jaar als het WK gehouden zou worden.

De Afrika Cup is niet het eerste grote voetbaltoernooi dat met een jaar wordt uitgesteld vanwege het coronavirus. Eerder werd het EK al verschoven naar 2021, net als de Copa América.

Vorig jaar ging de de winst van de Afrika Cup voor het eerst naar Algerije. Egypte is met zeven eindzeges recordhouder.