Peter Bosz maakt zich flink zorgen over de fysieke belasting waarmee zijn spelers op dit moment te maken hebben. De coach van Bayer Leverkusen vindt dat er in het drukke schema te weinig oog is voor het welzijn van de spelers.

"Het gaat heel veel over geld en het gaat heel veel over fans", zei de 56-jarige Bosz dinsdag tegen onder meer Voetbal International bij een digitaal persmoment met Nederlandse media.

"Begrijp me niet verkeerd, ik vind het ook jammer dat die er niet bij zijn. Alleen moet er ook aandacht zijn voor spelers. Ik maak me daar oprecht zorgen over. Als ik kijk naar de belasting van de internationals, dan kan dat niet goed gaan."

Sinds de Bundesliga-hervatting van een kleine anderhalve maand geleden heeft Leverkusen al tien wedstrijden gespeeld. De club heeft nu de bekerfinale en het restant van de Europa League nog in het vooruitzicht, waarna het nieuwe seizoen alweer snel voor de deur staat.

"Vooral geestelijk is dat zwaar. Daarom vrees ik voor ernstige blessures", aldus Bosz. "Wanneer de signalen door vermoeidheid minder snel van je hersenen naar je spieren gaan, dan loop je bijvoorbeeld het risico om je knie te verdraaien of een kruisband te scheuren."

Volgens Bosz zijn Leverkusen en Bayern München inmiddels met de Duitse bond in gesprek over het idee om spelers van die clubs niet op te roepen voor interlands in september. Bovendien hopen de clubs volgend seizoen later te mogen instromen.