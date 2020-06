Trainer Phillip Cocu moet het bij Derby County voorlopig zonder Andre Wisdom stellen. De verdediger ligt in het ziekenhuis nadat hij werd neergestoken.

Derby bevestigde maandagavond dat Wisdom in Liverpool het slachtoffer is geworden van een beroving. Zijn toestand is stabiel en de verwachting is dat hij volledig zal herstellen van zijn verwondingen.

"De club zal Andre en zijn familie bijstaan in deze situatie", laat Derby in een korte verklaring weten.

De 27-jarige Wisdom kwam dit seizoen tot achttien duels voor de ploeg van Cocu. Zaterdag had hij nog een basisplaats in het met 2-1 gewonnen thuisduel met Reading.

Derby is na vier zeges op rij opgeklommen naar de achtste plek in het Championship. Als de ploeg van Cocu in de laatste zeven duels drie punten goedmaakt op nummer zes Cardiff City, mag het play-offs om promotie naar de Premier League spelen.