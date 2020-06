Trainer Filippo Inzaghi vindt dat hij historie heeft geschreven met Benevento. De ploeg verzekerde zich maandag van promotie naar de Serie A.

Dat heeft de ploeg voor een groot deel te danken aan de ijzersterke defensie. In 31 competitieduels incasseerde de ploeg slechts vijftien treffers.

"De jongens hebben het geweldig gedaan. We hebben de beste defensieve cijfers van heel Europa", zei Inzaghi in een tv-interview na afloop van de 1-0-zege op Juve Stabia, waardoor de promotie een feit werd.

"De wedstrijd van vandaag geeft een goed beeld van onze ploeg. We speelden het grootste deel van de wedstrijd met tien man, maar we bleven knokken voor de overwinning", vertelde de voormalig topspits.

Benevento evenaarde een record in de Serie B door zeven wedstrijden voor het einde al kampioen te worden. Alleen Ascoli in het seizoen 1977/78 presteerde dat al eens, toen werden er nog twee punten voor een overwinning gegeven.

"We hebben iets historisch gepresteerd", zei de 46-jarige Inzaghi dan ook. "We hebben alle thuiswedstrijden gewonnen, het was gewoon een geweldig seizoen."

Fans van Benevento waren wegens coronamaatregelen niet welkom in het stadion, zij vierden de promotie op straat. (Foto: Pro Shots)

Inzaghi dankbaar voor vertrouwen

Inzaghi was in het verleden zonder veel succes trainer van AC Milan, Venezia en Bologna, voordat hij een jaar geleden werd aangesteld bij Benevento. De club speelde in zijn geschiedenis slechts één seizoen in de Serie A (in 2017/18) en werd toen afgetekend laatste.

"Ik wil de president van de club bedanken voor het vertrouwen dat hij in mij had. Ook dankzij hem hebben we geschiedenis geschreven."

Komend seizoen zal de coach het in de Serie A opnemen tegen zijn broer Simone Inzaghi, die trainer is van Lazio.