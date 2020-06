Filippo Inzaghi heeft Benevento maandag naar het kampioenschap in de Italiaanse Serie B en daarmee promotie naar het hoogste niveau geleid. De voormalig topspits is pas bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van de club uit Zuid-Italië.

Benevento was in eigen stadion met 1-0 te sterk voor Juve Stabia en zag achtervolger Crotone punten verspelen, wat betekent dat de club niet meer te achterhalen is in de strijd om de landstitel én promotie.

De ploeg van Inzaghi is dit seizoen erg dominant in de Serie B; met 76 uit 31 wedstrijden is er zelfs sprake van een record. Nummer twee Crotone volgt op liefst 24 punten.

De 46-jarige Inzaghi kwam als speler onder meer uit voor Juventus en AC Milan en vierde met die laatste club zijn grootste successen. De veelscorende spits won in Milaan onder meer twee landstitels, twee keer de Champions League en eenmaal het WK voor clubs.

In 2014 begon Inzaghi aan bij Milan als opvolger van Clarence Seedorf aan zijn trainersloopbaan, maar hij moest een jaar later alweer vertrekken. In de afgelopen jaren had hij Venezia en Bologna onder zijn hoede.