Jasper Cillessen krijgt bij Valencia te maken met een nieuwe trainer. De club uit de sinaasappelstad heeft Albert Celades maandag ontslagen als gevolg van tegenvallende resultaten.

De 44-jarige Celades was pas sinds 11 september vorig jaar in dienst bij Valencia, waar de Spanjaard zijn landgenoot Marcelino had opgevolgd. Hij tekende destijds een contract tot medio 2021.

Onder leiding van Celades presteerde Valencia belabberd na de coronacrisis. Drie van de vijf wedstrijden gingen verloren en er werd slechts één overwinning geboekt.

Valencia is de huidige nummer acht van La Liga, wat betekent dat een ticket voor de Champions League ver weg is. Vorig seizoen eindigde Valencia achter FC Barcelona, Atlético Madrid en Real Madrid nog als vierde.

Cillessen verloor dit seizoen onder Celades mede door een blessure eventjes zijn basisplek, maar de keeper van het Nederlands elftal had zijn plaats in het elftal vrij snel weer terug.

Valencia wordt in de rest van het seizoen geleid door assistent-coach Voro González en gaat in de tussentijd op zoek naar een trainer voor het nieuwe seizoen.

Albert Celades was nog geen jaar in dienst bij Valencia. (Foto: Pro Shots)

