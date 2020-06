FC Barcelona heeft zich maandag versterkt met Miralem Pjanic. De middenvelder komt voor 65 miljoen euro over van Juventus. Eerder op de dag werd bekend dat middenvelder Arthur voor 72 miljoen euro de omgekeerde overstap maakt.

De dertigjarige Pjanic is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Juventus, waar hij als controlerende middenvelder speelt. Eerder kwam de Bosniër uit voor onder meer Olympique Lyon en AS Roma.

Pjanic tekent een contract voor vier seizoenen bij Barcelona. Hij maakt het seizoen af bij Juventus en zal zich daarna melden in Camp Nou, waar hij een concurrent van Frenkie de Jong wordt.

De transfersom van Arthur kan door bonussen nog oplopen tot 82 miljoen euro. De Braziliaan van Juventus maakt het huidige seizoen, net als Pjanic, volledig af voordat hij naar zijn nieuwe club verhuist.

Arthur speelt sinds de zomer van 2018 voor Barcelona, dat 31 miljoen euro betaalde aan het Braziliaanse Grêmio. De twintigvoudig international van Brazilië kwam tot nu toe tot 72 officiële wedstrijden voor de Catalanen, waarvan 28 in dit seizoen.

Arthur vertrekt voor een flink bedrag van FC Barcelona naar Juventus. (Foto: Pro Shots)