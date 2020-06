Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini hebben maandag hun aflopende contract verlengd bij Juventus. Beide ervaren Italianen gaan een jaar langer door bij de koploper van de Serie A.

De 42-jarige Buffon gaat zijn 26e seizoen als prof in. De legendarische doelman begon zijn carrière bij Parma en speelde daarna jaren voor Juventus, waar hij vorig jaar na één seizoen Paris Saint-Germain weer terugkeerde.

Buffon, die met Juventus onder meer negen landstitels veroverde, is dit seizoen in principe reservedoelman achter Wojciech Szczesny. Wel kwam de 176-voudig international in actie tijdens alle Coppa Italia-duels en ook in enkele competitiewedstrijden.

Chiellini (35), die geldt als concurrent van Matthijs de Ligt en dit seizoen wegens een kruisbandblessure nog amper speelde, staat voor zijn 21e seizoen als prof. Net als Buffon kwam de verdediger in het overgrote deel van zijn loopbaan voor Juventus uit.

Juventus ligt op koers om dit seizoen opnieuw kampioen te worden, wat Buffons tiende en Chiellini's negende landstitel met de club zou zijn. 'De Oude Dame' staat vier punten los van nummer twee Lazio, met nog tien speelrondes te gaan.

Wegens een zware knieblessure kwam Giorgio Chiellini dit seizoen nog amper in actie voor Juventus. (Foto: Pro Shots)



Bekijk de stand en het programma in de Serie A