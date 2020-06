FC Barcelona-trainer Quique Setién heeft maandag erkend dat zijn spelers het niet altijd met hem eens zijn, maar de 61-jarige Spanjaard benadrukte dat zijn relatie met de spelersgroep nog steeds goed is.

"Het klopt dat er botsingen zijn met spelers, maar dat is normaal. Zo is het leven, we hebben allemaal onze eigen mening. Ik zie geen grote problemen", zei Setién maandag op zijn persconferentie voor het La Liga-duel met Atlético Madrid van dinsdagavond.

Barcelona speelde zaterdag met 2-2 gelijk bij Celta de Vigo, waardoor de regerend kampioen vier punten heeft verspeeld in de vijf wedstrijden sinds de herstart van de competitie. Aartsrivaal Real Madrid won vijf keer en heeft de koppositie overgenomen. 'De Koninklijke' heeft twee punten voorsprong met nog zes duels te gaan.

De matige resultaten en het vaak stroperige spel zorgen ervoor dat de media flink speculeren over onrust bij Barcelona. Daarbij hielp het niet dat tijdens het duel met Celta te zien was dat Lionel Messi in een drinkpauze aanwijzingen van assistent Eder Sarabia negeerde.

Luis Suárez leek na de wedstrijd bovendien kritiek te hebben op de technische staf door te zeggen dat de trainers maar moeten uitleggen waarom Barça veel punten verspeelt in uitduels.

"Ik was ook geen makkelijke speler voor een trainer, dus ik begrijp het volkomen", probeerde Setién de situatie te sussen. "Ik denk dat de communicatie met de spelers goed is. Dit waren een paar toevallige incidenten, die ik niet zo belangrijk vind. Als je niet wint, probeert iedereen chaos te creëren. Dat is het circus waar we in leven."

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om te kijken hoe Messi assistent Sarabia negeert.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga