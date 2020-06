De Premier League, de Engelse spelersvakbond PFA en de English Football League (EFL) hebben maandag een project gelanceerd dat ervoor moet zorgen dat de diversiteit onder coaches in het profvoetbal wordt vergroot.

Het programma wordt volgend seizoen van kracht. Het houdt in dat er per seizoen zes beginnende coaches voor een periode van 23 maanden bij een club in de EFL worden geplaatst - dus bij een ploeg in het Championship of lager - om werkervaring op te doen.

Het programma volgt op de stevige kritiek die Raheem Sterling onlangs uitte. De aanvaller van Manchester City vindt dat zwarte spelers te weinig kansen krijgen om op het hoogste niveau als coach aan de slag te gaan.

"Er zijn ongeveer vijfhonderd spelers in de Premier League en een derde van hen is zwart. Maar we hebben geen vertegenwoordiging in de hiërarchie of in de technische staf", zei Sterling begin deze maand in gesprek met de BBC.

'Stap in de goede richting'

Het aangekondigde programma van de Engelse bonden richt zich overigens niet alleen op zwarte spelers. Het doel is om ook etnische minderheden zoals Aziatische spelers meer kansen te kunnen bieden om als coach het profvoetbal in te gaan.

"Dit is een cruciale tijd voor zwarte, Aziatische en andere coaches met een etnische achtergrond", zegt Darren Moore, voorzitter van de adviesgroep voor zwarte spelers en coaches en manager van League One-club Doncaster Rovers.

"We weten allemaal dat de diversiteit onder de coaches en managers omhoog moet. Dit programma zie ik als een stap in de goede richting. Er zijn bij een voetbalclub veel functies, van de jeugdopleiding tot het eerste elftal, die ideaal zijn voor een beginnend coach."