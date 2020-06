Jürgen Klopp heeft de supporters van Liverpool maandag in een open brief toegesproken en bedankt voor hun steun gedurende dit seizoen. De Duitse manager steekt daarnaast onder meer de loftrompet over clubiconen Kenny Dalglish en Steven Gerrard.

"Net als de huidige spelersgroep wil ik twee mannen bedanken die de standaard hebben gezet bij Liverpool. Sir Kenny Dalglish is de ziel en Steven Gerrard is de benen van de club", schrijft Klopp in de brief, die is gepubliceerd in Liverpool Echo.

"De kennis van Kenny over Liverpool en wat deze club betekent voor de mensen, is vitaal in alles wat we doen. En Gerrard droeg de club op zoveel verschillende manieren. Er is niemand die deze titel meer verdient dan hij. Het zijn iconen van de club die ons in de positie hebben gebracht waar we nu in zitten."

Liverpool schreef donderdag historie door voor het eerst sinds 1990 de landstitel te veroveren. Met nog zeven speelronden te gaan hebben 'The Reds' een onoverbrugbare voorsprong van 23 punten op naaste belager Manchester City.

De laatste keer dat Liverpool kampioen werd, stond de nu 69-jarige Dalglish aan het roer als trainer. De Schot won als speler onder meer drie keer de Europacup I met 'The Reds'. Gerrard speelde tussen 1998 en 2015 voor Liverpool en won met de club onder meer de Champions League in het seizoen 2004/2005.

64 Feest in Liverpool: fans en spelers vieren historische landstitel

'Vier het kampioenschap op een veilige manier'

De vreugde bij de fans was vorige week logischerwijs groot na het veiligstellen van de eerste landstitel in dertig jaar, maar supporters hielden zich in hun enthousiasme niet aan de regels die zijn opgesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Duizenden supporters kwamen op vrijdag en zaterdag bijeen in Liverpool om feest te vieren, tot ontsteltenis van de politie en de club zelf. Ook Klopp spreekt zich in zijn open brief uit tegen het gedrag van de groepen fans.

"Ik ben ook een mens en we delen dezelfde passie voor Liverpool, maar het is belangrijk dat we massale bijeenkomsten voorkomen. Dat zijn we schuldig aan de kwetsbare mensen in de samenleving en de zorgmedewerkers waar we met z'n allen voor hebben geapplaudisseerd", aldus Klopp.

"Vier het kampioenschap, maar doe dat alsjeblieft op een veilige manier en in een privéomgeving. We hebben allemaal zo hard ons best gedaan om het COVID-19-virus te bestrijden. Dat mag niet allemaal teniet worden gedaan door ons."

