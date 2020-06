Steve Bruce heeft zich de afgelopen weken zoveel mogelijk op de vlakte gehouden over de veelbesproken overname van Newcastle United door een consortium uit Saoedi-Arabië. Maar de manager van de club maakte zondag duidelijk dat hij genoeg heeft van de onzekerheid.

"We hebben allemaal duidelijkheid nodig", zei de 59-jarige Bruce na de verloren kwartfinale in de FA Cup tegen Manchester City (0-2).

Het Saoedische Public Investment Fund (PIF) heeft drie maanden geleden al een bod neergelegd bij de Premier League om voor 300 miljoen pond (zo'n 330 miljoen euro) 80 procent van de aandelen van Newcastle United over te nemen van Mike Ashley.

'The Magpies' wachten nu op goedkeuring van de Premier League, die via de zogenoemde Owners' and Directors' Test vooral kijkt of PIF in staat is de club te financieren én of er in het verleden geen strafbare feiten zijn gepleegd door het bedrijf.

"Als het klopt dat de Premier League dit proces ophoudt, dan moeten ze zo snel mogelijk met een beslissing komen", aldus Bruce. "Want dit is voor niemand goed."

Veel kritiek op overname

Er is veel kritiek op de overnameplannen van PIF, omdat de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman de voorzitter is van het consortium.

Bin Salman is omstreden, omdat hij volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in 2018 opdracht gaf tot de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel. Hatice Cengiz, de weduwe van Khashoggi, riep de Premier League twee maanden geleden op om de overname tegen te houden.

Ook Amnesty International is fel tegen de overname, vanwege de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië. "Dit mag geen poging zijn om de verschrikkelijke situatie in Saoedi-Arabië te verdoezelen met investeringen in sport", zei Amnesty.

PIF zou over zo'n 300 miljard euro beschikken, waardoor Newcastle United bij een overname een van de rijkste voetbalclubs ter wereld kan worden.