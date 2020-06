Jos Luhukay is volgend seizoen geen trainer meer van FC St. Pauli. De club uit de Tweede Bundesliga besloot zondag na de laatste speelronde van het seizoen om niet verder te gaan met de Nederlander, wiens contract nog een jaar doorliep.

Luhukay werd in april vorig jaar aangesteld bij St. Pauli met de opdracht om de club in de slotfase van het seizoen aan promotie te helpen. Daar slaagde hij niet in en dit seizoen eindigde St. Pauli op de teleurstellende veertiende plek.

Gedurende zijn jaar in Hamburg botste Luhukay regelmatig met de clubleiding vanwege de openlijke kritiek die hij uitte op spelers en de manier waarop hij de cultuur bij St. Pauli wilde veranderen. Volgens Duitse media heeft hem dat uiteindelijk zijn baan gekost.

"Ik ben erg dankbaar dat ik heb mogen werken voor deze geweldige en bijzondere club", zegt de 57-jarige Luhukay maandag op de site van St. Pauli. "Misschien zou ik het in de toekomst anders aanpakken als het gaat om het uiten van de noodzakelijke kritiek intern, maar ik deed dat uit liefde voor de club. Ik wens ze veel succes in de toekomst."

Luhukay vrijwel hele carrière actief in Duitsland

De geboren Venlonaar is al vrijwel zijn gehele trainerscarrière actief in Duitsland, waar hij eerder voor de groep stond van onder meer Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Hertha BSC en VfB Stuttgart.

In januari 2018 trok Luhukay naar Engeland voor een avontuur bij Sheffield Wednesday, maar daar werd hij een jaar later weer ontslagen. Enkele maanden later keerde hij bij St. Pauli terug in Duitsland.

"Met zijn expertise en bereidheid om successen te boeken heeft hij de nodige koerswijzigingen geïnitieerd waarvan we in de toekomst kunnen blijven profiteren", zegt directeur Andreas Bornemann van St. Pauli. "Hij heeft een permanente plek in de geschiedenis van de club veroverd."