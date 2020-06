Twintig spelers en zes stafleden in de Major League Soccer (MLS) zijn sinds begin deze maand positief getest op het coronavirus. Twee spelers testten positief bij aankomst in Orlando, waar het seizoen vanaf 8 juli in toernooivorm wordt afgemaakt.

Sinds 4 juni, toen de clubs de groepstraining mochten hervatten, zijn er in totaal 668 spelers getest op het COVID-19-virus. Achttien spelers testten voor vertrek naar Florida al positief, meldde de MLS zondag in een verklaring.

Eenmaal in Florida aangekomen, moeten de spelers opnieuw een test ondergaan. Van de 329 in Orlando onderzochte spelers blijken er nog eens 2 besmet. Zij worden medisch onderzocht en moeten voorlopig in hun hotel blijven.

De Amerikaanse voetbalcompetitie ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis. Eerder deze maand werd bekend dat de MLS begin juli in Walt Disney World wordt afgemaakt en niet in zijn originele vorm, maar volgens een toernooiformat.

De 26 clubs worden verdeeld over zes poules, waar zij zich kunnen plaatsen voor de knock-outfase. De finale is op 11 augustus en de winnaar kwalificeert zich voor de CONCACAF Champions League.

Met Frank de Boer (Atlanta United) en Jaap Stam (FC Cincinnati) zijn er twee Nederlandse trainers actief in de MLS. Stam werd in mei aangesteld en moet zijn eerste wedstrijd als coach nog leiden. De twee Nederlandse coaches zijn in dezelfde poule ingedeeld.