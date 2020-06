Mario Gómez heeft zondag zoals verwacht een punt achter zijn loopbaan gezet. De 36-jarige spits dwong eerder op de dag nog met VfB Stuttgart promotie naar de Bundesliga af.

"Het is altijd mijn droom geweest om na zo'n carrière op deze manier bij Stuttgart afscheid te nemen", zei een emotionele Gómez na de laatste wedstrijd uit zijn carrière. "Ik ben de club ontzettend dankbaar en het is mooi dat ik met dit grote succes kan afzwaaien."

Gómez begon zijn loopbaan in 2003 bij Stuttgart en besloot in de zomer van 2018 terug te keren bij de club waarmee hij in 2007 de landstitel veroverde. De Duitse spits kon vorig seizoen niet voorkomen dat 'Die Schwaben' naar de Tweede Bundesliga degradeerden, maar hielp ze dit seizoen weer aan promotie.

Stuttgart ging zondag tijdens de laatste speelronde weliswaar onderuit tegen SV Darmstadt (1-3), maar de tweede plek en daarmee rechtstreekse promotie kwam niet meer in gevaar. Gómez luisterde het laatste duel uit zijn loopbaan op met zijn zevende competitietreffer van het seizoen en kreeg een publiekswissel.

"Dit was mijn laatste missie", zei de 78-voudig international van Duitsland in de voor publiek gesloten Mercedes-Benz Arena. "Er waren meerdere momenten dat de tranen in mijn ogen stonden. De emotionele explosie was enorm, ook al mochten er geen fans in het stadion zijn. Dit is het juiste moment om afscheid te nemen."

Gómez kende de hoogtijdagen van zijn loopbaan overigens bij Bayern München, waarmee hij tussen 2009 en 2013 twee keer landskampioen werd en de Champions League won. Hij speelde liefst 174 officiële duels voor 'Der Rekordmeister' en kwam daarin 113 keer tot scoren. Daarna speelde Gómez ook nog voor Fiorentina, Besiktas en VfL Wolfsburg.