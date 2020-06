Zinédine Zidane had na de moeizame 0-1-zege van Real Madrid bij hekkensluiter Espanyol vooral oog voor Karim Benzema. Dankzij een hoogstandje van de Franse spits kon Casemiro vlak voor rust de enige treffer van de wedstrijd maken.

Benzema stond in het strafschopgebied met zijn rug naar het doel en werd opgejaagd door een verdediger, maar slaagde er toch in om Casemiro met een schitterende hakbal te bedienen. Voor de middenvelder was het vervolgens eenvoudig om de 0-1 aan te tekenen.

"Ik ben niet meer verrast door de dingen die Karim laat zien", zei een lovende Zidane na de wedstrijd over Benzema. "Hij is een speler die op het veld zomaar nieuwe dingen bedenkt. Karim zorgt goed voor zichzelf en wordt daardoor nog ieder jaar beter."

"Het mooie is dat het duidelijk een teamdoelpunt was. Sergio (Ramos, red.) kopte de bal door, Karim had de controle en het hakje en Casemiro stond al klaar, wetende dat Karim altijd iets kan verzinnen. Het was een fantastische goal."

Klik op de tweet om het hoogstandje van Karim Benzema te bekijken.

'Karim maakt nu zijn beste jaren door'

Voor de 32-jarige Benzema betekende het zijn zevende assist van dit seizoen in La Liga. De Fransman, die sinds de zomer van 2009 voor Real speelt, kwam in de eerste 31 competitieduels al zeventien keer tot scoren en hoeft alleen Lionel Messi (21 goals) voor zich te dulden op de topscorerslijst.

"We weten dat Karim een indrukwekkende speler is en dat laat hij iedere wedstrijd weer zien", vervolgde Zidane over zijn spits. "Een speler blijft zich altijd ontwikkelen en dat zie je ook bij hem. Als je zo goed met je lichaam omgaat, dan maak je op je 32e of 33e - zoals hij - je beste jaren door."

Het hoogstandje van Benzema en de daaropvolgende goal van Casemiro waren genoeg voor Real Madrid om de koppositie in Spanje te heroveren. De 'Koninklijke' heeft met nog zes speelrondes te gaan twee punten meer dan naaste belager FC Barcelona.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga