Internazionale heeft zondag in de Serie A met de hakken over de sloot gewonnen van Parma. Mede dankzij een doelpunt van Stefan de Vrij werd in de slotfase een 1-0-achterstand omgebogen in een 1-2-zege.

Inter blijft daardoor met 61 punten stevig op de derde plaats staan. De voorsprong op Atalanta Bergamo, dat eerder op de avond met 2-3 won van Udinese, blijft vier punten. De titelstrijd gaat tussen Juventus (69) en Lazio (65).

Internazionale verspeelde woensdag dure punten tegen Sassuolo (3-3) en leek zichzelf ook tegen Parma een slechte dienst te bewijzen. In het Stadio Ennio Tardini werd het al na een kwartier spelen 1-0 na een knappe individuele actie van de Ivoriaan Gervinho.

Die schade wist Inter pas in de absolute slotfase te herstellen. De Vrij scoorde in de 84e minuut met het hoofd uit een corner. Alessandro Bastoni bezorgde Inter drie minuten later zelfs de volle buit. Parma beëindigde het duel na een rode kaart voor Juraj Kucka met tien man.

Atalanta Bergamo blijft op CL-koers

Atalanta Bergamo deed eveneens goede zaken in de strijd om een ticket voor de Champions League. Met Hans Hateboer in de basis en Marten de Roon als invaller werd nipt met 2-3 gewonnen van Udinese.

Atalanta had de overwinning voor een groot deel te danken aan Luís Muriel. De Colombiaan tilde de stand tussen de zeventigste en tachtigste minuut van 1-1 naar 1-3. Voor het Nederlands getinte Udinese, waar Bram Nuytinck, Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar in actie kwamen, zat er niet meer in dan nog een aansluitingstreffer van Kevin Lasagna.

Door de overwinning blijft Atalanta stevig op de vierde plaats staan in de Serie A. De top vier in Italië plaatst zich voor de Champions League.

AC Milan pakt in slotfase zege tegen Roma en Kluivert

AC Milan versloeg AS Roma in de Serie A door twee goals in het laatste kwartier. Ante Rebic opende in de 76e minuut de score in San Siro, waarna Hakan Çalhanoglu vlak voor tijd uit een penalty de eindstand op 2-0 bepaalde.

Kluivert deed de eerste 58 minuten mee bij Roma. Zlatan Ibrahimovic, die deze week de training hervatte na een kuitblessure, zat nog niet in de selectie van Milan.

De Milanezen staan door de zege zevende en hebben nog maar zes punten achterstand op nummer vijf Roma.