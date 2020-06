Real Madrid heeft zondag de koppositie in La Liga weer overgenomen van FC Barcelona. De ploeg van trainer Zinedine Zidane won met 0-1 van hekkensluiter Espanyol en profiteerde daarmee optimaal van het puntenverlies dat de concurrent zaterdag leed tegen Celta de Vigo (2-2).

Het verschil tussen de twee titelrivalen bedraagt nu twee punten in het voordeel van Real Madrid. Bovendien is het onderling resultaat in het voordeel van de Madrilenen.

De glansrol in het matige duel was voor Karim Benzema. De Fransman stond op slag van rust aan de basis van het winnende doelpunt van Casemiro. Met een prachtig hakballetje stelde hij zijn Braziliaanse ploeggenoot in staat om van dichtbij te scoren.

Het doelpunt was terecht gezien het overwicht van Real Madrid, maar de ploeg wist na rust niet verder uit te lopen. Met twee gevaarlijke vrije trappen was Espanyol zelfs nog dicht bij de verrassende gelijkmaker.

In Spanje staan na dit weekend nog zes speelronden op het programma. Bij een gelijk puntenaantal geeft niet het doelsaldo, maar het onderling resultaat de doorslag.

Cillessen geklopt door knappe volleys Villarreal

Jasper Cilllessen en Valencia leden voor de tweede keer in vier dagen tijd een pijnlijke nederlaag in de strijd om Europees voetbal in La Liga. Villarreal won thuis met 2-0 door twee mooie goals.

Paco Alcácer opende in de veertiende minuut de score in het lege Estadio de la Cerámica door op aangeven van Gerard fraai raak te volleren. Cillessen had geen kans op de inzet in de verre hoek.

Vlak voor rust werd de Nederlandse keeper voor de tweede keer gepasseerd en de treffer van Gerard was nog fraaier dan de 1-0. De Spaanse aanvaller van Villarreal nam een passje van Santi Cazorla in één keer op zijn linkerschoen en zijn volley van iets minder dan 16 meter ging kiezelhard raak.

Valencia is nog niet echt in vorm sinds de herstart van La Liga. De ploeg van trainer Albert Celades verloor donderdag met 1-0 van laagvlieger Eibar en heeft in vijf duels in juni pas vier punten gepakt.

De zesvoudig landskampioen staat achtste, een plek die aan het eind van het seizoen niet goed genoeg is voor Europees voetbal. Villarreal is de nummer vijf met vijf punten meer dan Valencia.

