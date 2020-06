Jasper Cilllessen en Valencia hebben zondag voor de tweede keer in vier dagen tijd een pijnlijke nederlaag geleden in de strijd om Europees voetbal in La Liga. Villarreal won thuis met 2-0 door twee mooie goals. In Italië won AC Milan van het AS Roma van Justin Kluivert.

Paco Alcácer opende in de veertiende minuut de score in het lege Estadio de la Cerámica door op aangeven van Gerard fraai raak te volleren. Cillessen had geen kans op de inzet in de verre hoek.

Vlak voor rust werd de Nederlandse keeper voor de tweede keer gepasseerd en de treffer van Gerard was nog fraaier dan de 1-0. De Spaanse aanvaller van Villarreal nam een passje van Santi Cazorla in één keer op zijn linkerschoen en zijn volley van iets minder dan 16 meter ging kiezelhard raak.

Valencia is nog niet echt in vorm sinds de herstart van La Liga. De ploeg van trainer Albert Celades verloor donderdag met 1-0 van laagvlieger Eibar en heeft in vijf duels in juni pas vier punten gepakt.

De zesvoudig landskampioen staat achtste, een plek die aan het eind van het seizoen niet goed genoeg is voor Europees voetbal. Villarreal is de nummer vijf met vijf punten meer dan Valencia.

AC Milan rekende af met AS Roma. (Foto: Pro Shots)

AC Milan pakt in slotfase zege tegen Roma en Kluivert

AC Milan versloeg AS Roma in de Serie A door twee goals in het laatste kwartier. Ante Rebic opende in de 76e minuut de score in San Siro, waarna Hakan Çalhanoglu vlak voor tijd uit een penalty de eindstand op 2-0 bepaalde.

Kluivert deed de eerste 58 minuten mee bij Roma. Zlatan Ibrahimovic, die deze week de training hervatte na een kuitblessure, zat nog niet in de selectie van Milan.

De Milanezen staan door de zege zevende en hebben nog maar zes punten achterstand op nummer vijf Roma.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van La Liga