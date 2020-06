Arjen Robben heeft een bijzondere regeling in zijn contract bij FC Groningen. De 36-jarige aanvaller, die zijn loopbaan een jaar na zijn afscheid bij Bayern München een vervolg wil geven, krijgt geen salaris als hij geblesseerd is.

"Arjen heeft een vast salaris en op het moment dat hij geblesseerd is, hoeven we hem niet te betalen", vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus over de routinier, die in het verleden veel blessureleed kende. In zijn laatste seizoen bij Bayern kwam hij bijvoorbeeld maar twaalf Bundesliga-wedstrijden in actie.

In het eenjarige contract van Robben staat nog een andere uitzondering. "Arjen kan zelf de stekker eruit trekken als hij zich niet goed voelt of als er iets gebeurt", legt Fledderus uit.

Zondag tijdens de persconferentie benadrukte Robben dan ook nogmaals dat het niet helemaal zeker is dat hij zijn comeback maakt. "Om teleurstelling te voorkomen bij iedereen: het kan variëren van nul tot een hele hoop wedstrijden. Maar ik ben positief ingesteld", aldus Robben.

143 Robben over rentree: 'Ik doe dit puur uit clubliefde'

'De club zal interessanter zijn'

Zowel Robben als de Groningse clubleiding doet geen mededelingen over de hoogte van het salaris. "Dat is ook helemaal niet belangrijk", zei Robben. "De onderhandelingen gingen heel snel en beide partijen zijn happy. Het is helemaal goed."

Fledderus vertelt ook dat geld geen drijfveer is voor Robben. "Zijn vader Hans Robben, die zijn zaakwaarnemer is, heeft met ons meegedacht. Dat was fantastisch. We hebben echt dat gemerkt dat Robben terugkeert om de club te helpen en niet om financieel een slagje te slaan."

Volgens Fledderus zal de komst van Robben FC Groningen financieel eerder goed doen. "Zolang Arjen hier als voetballer is, zal de club aan alle kanten interessanter zijn. Bij een wedstrijd als FC Groningen-Vitesse zullen mensen normaal misschien wegzappen, maar met Robben erbij wil je het wel zien."

"Dat geldt ook voor het stadionbezoek. Ik kan me voorstellen dat je Robben wel een keer in actie wil zien voor Groningen, ook als je aan de andere kant van het land woont."