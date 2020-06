Danny Buijs vindt het geweldig dat hij komend seizoen met Arjen Robben mag werken. De trainer van FC Groningen vindt de comeback van de 96-voudig international nu al geslaagd.

"Het is ongekend wat er de afgelopen 24 uur bij de club is gebeurd, wat zijn komst teweeg heeft gebracht", zei Buijs zondag na de presentatie van Robben in Groningen tegen FOX Sports.

De 36-jarige Robben maakte zaterdag via een video van FC Groningen bekend dat hij een jaar na zijn afscheid bij Bayern München wil terugkeren als voetballer.

Buijs, die maar twee jaar ouder is dan zijn nieuwste speler, wist al een paar weken dat een van de beste Nederlandse voetballers ooit zijn rentree wilde maken bij de club waar hij in 2000 als zestienjarige debuteerde in het betaalde voetbal.

"Het was lastig om dat voor me te houden, maar het is wel goed gelukt", lachte de coach. "Voor mij als trainer is dit natuurlijk fantastisch. Ik ben nu twee jaar coach in het betaald voetbal, heb een gigantische ontwikkeling doorgemaakt en hoop naar een nog hoger niveau te groeien. Daar kan de samenwerking met zo'n topspeler alleen maar bij helpen."

'Robben moet je eerder afremmen'

Robben vertelde bij zijn presentatie dat hij goede hoop heeft dat hij in september bij de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen weer fit is, na een jaar zonder voetbal. De afgelopen weken werkte hij met de fysieke trainer van Bayern München aan zijn comeback en de komende maanden zal de technische staf van FC Groningen die verantwoordelijkheid overnemen.

"We zullen een specifiek trainingsschema voor hem moeten maken", aldus Buijs. "Het lijkt me logisch dat het maatwerk vereist als iemand een jaar niet gevoetbald heeft. Arjen heeft daar uiteraard zelf ook veel invloed op."

De trainer heeft het afgelopen jaar al regelmatig contact gehad met Hans Robben, de vader van Arjen, waardoor hij een goed idee heeft wat hij kan verwachten van de vleugelspeler. "Dit is een jongen die zoveel van zichzelf eist, dat hij eerder op sommige momenten moeten worden afgeremd dan dat hij een trap onder zijn kont nodig heeft."