Hamburger SV kan net als vorig jaar een terugkeer naar de Bundesliga vergeten. De ploeg van Rick van Drongelen en Timo Letschert verloor zondag met 1-5 van SV Sandhausen en loopt daardoor een beladen play-off tegen Werder Bremen mis.

Heidenheim profiteerde van de verrassende nederlaag van HSV. De ploeg verloor weliswaar met 3-0 van Arminia Bielfeld, maar eindigt dankzij de misstap van de concurrent toch als derde in de Tweede Bundesliga. De ploeg strijdt op 2 en 6 juli met Werder Bremen, dat zaterdag als zestiende eindigde in de Bundesliga, voor een plaats op het hoogste niveau.

Bielefeld verzekerde zich eerder al van promotie. VfB Stuttgart, waarvoor het alleen in theorie nog mis had kunnen gaan, voegde zich daar zondag definitief bij. Paderborn en Fortuna Düsseldorf doen een stapje terug.

Hamburger SV vloog in 2018 voor het eerst in de historie uit de Bundesliga. Vorig jaar lukte het de club niet om direct terug te keren. Ook toen bleek de vierde plaats het hoogst haalbare.

Rick van Drongelen schreeuwt het uit nadat hij ongelukkig op zijn knie is geland. (Foto: Pro Shots)

Eigen doelpunt en zware blessure Van Drongelen

HSV begon aan de laatste speeldag met een punt achterstand op nummer drie Heidenheim, maar had door de ontwikkelingen in Bielefeld al snel door dat een punt tegen middenmoter Sandhausen voldoende zou zijn voor een clash met aartsrivaal Werder Bremen.

Door een ongelukkig moment van Van Drongelen liep HSV in een leeg Volksparkstadion echter al snel achter de feiten aan. De oud-speler van Sparta werkte een scherpe voorzet ongelukkig achter zijn eigen doelman.

Ook bij de 0-2 van Kevin Behrens in de 21e minuut ging Van Drongelen niet vrijuit. De verdediger besloot zijn ongelukkige middag kort voor rust door uit te vallen met een zware knieblessure. Hij blijkt zijn voorste kruisband te hebben afgescheurd en moet maanden herstellen.

Pas na ruim een uur spelen kwam HSV, waar Letschert ontbrak, terug in de wedstrijd na een gemakkelijk gegeven penalty. Het bleek echter valse hoop, want in de slotfase liep Sandhausen, met de Nederlander Jesper Verlaat in de basis, uit naar een ruime zege.

Red Bull Salzburg viert de zevende landstitel op rij in Oostenrijk. (Foto: Getty Images)

Salzburg weer kampioen in Oostenrijk

In Oostenrijk pakte Red Bull Salzburg voor de zevende keer op rij en voor de veertiende keer in totaal de landstitel. Een 3-0-overwinning op Hartberg was genoeg om een beslissende kloof te slaan.

Salzburg eindigde dit seizoen al bovenaan in de reguliere competitie en stak er daarna in de kampioenspoule met kop en schouders bovenuit. De voorsprong op LASK Linz is opgelopen tot elf punten.