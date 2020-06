Met een verrassingsbezoek in München, midden in coronatijd, wist de directie van FC Groningen Arjen Robben te verleiden tot een terugkeer. De 96-voudig international van Oranje keert een jaar na zijn afscheid als prof weer terug bij de club waar hij twintig jaar geleden debuteerde.

21 mei, rond 4.30 uur 's ochtends, stapten Mark-Jan Fledderus en Wouter Gudde in Groningen in de auto. De technisch directeur en algemeen directeur van FC Groningen reden circa 850 kilometer naar München om Arjen Robben te verrassen.

"Arjen had aangegeven dat hij nog graag iets voor FC Groningen wilde doen", vertelde Fledderus zondag op een persconferentie in het Hitachi Capital Mobility Stadion. "Toen ben ik met Gudde gaan overleggen en de uitkomst was dat we hem wilden overhalen om weer te gaan spelen voor onze club."

"We hebben contact gezocht met zijn vrouw Bernadien. Zonder dat Arjen het wist zijn we naar München gereden om hem rond lunchtijd te verrassen."

De urenlange reis naar Zuid-Duitsland, midden in de coronatijd, verliep niet geheel vlekkeloos. "Toen we moesten tanken, bleek dat je in Duitsland een mondkapje moest dragen in een tankstation", vertelde Fledderus. "Die hadden we niet bij ons, maar gelukkig had ik achter in de auto nog een hoody liggen die ik voor mijn mond kon houden."

Robben en Fledderus zondag in het stadion van FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Met sushi kijken naar The Last Dance

De 36-jarige Robben reageerde verrast en ontving de directeuren van Groningen hartelijk. "Hij bestelde sushi uit het beste restaurant van München, dat was echt heerlijk", vertelde Fledderus.

"Wij hebben vervolgens ons verhaal verteld, met een videocompilatie van de documentaire The Last Dance over oud-basketballer Michael Jordan en beelden van Robben zelf. Zijn manier van sportbeleving en drive is vergelijkbaar met die van Jordan. Zo hebben wij laten zien wat Robben volgens ons kan betekenen voor FC Groningen. Arjen kreeg daar een goed gevoel bij. Dat zagen wij."

Met de restanten van de sushi voor de terugweg vertrokken Fledderus en Gudde huiswaarts. Robben dacht een week lang na over de toekomst en besloot op het aanbod van zijn oude club in te gaan.

"Dat is heel bijzonder natuurlijk", zei Fledderus. "Arjen is overal kampioen geworden; in Nederland, Engeland, Spanje en Duitsland. Hij heeft de Champions League gewonnen en de finale beslist. Dat hij er dan voor kiest om terug te keren bij Groningen, zegt veel over de mens en de liefhebber die hij is. Arjen is heel gewoon gebleven."