Arjen Robben is inmiddels een week of zes specifiek in training voor zijn comeback bij FC Groningen. De 36-jarige aanvaller heeft goede hoop dat hij half september bij het begin van het Eredivisie-seizoen weer helemaal fit zal zijn.

"Ik heb het gevoel dat ik goed onderweg ben en er best goed voor sta", zei Robben, die met rugnummer 10 gaat spelen, zondag op een speciaal belegde persconferentie in het Hitachi Capital Mobility Stadion in Groningen.

"Ik wil nog niet te euforisch zijn, maar ik ben op de goede weg. Ik heb acht keer op het veld gestaan met de fysieke trainer van Bayern en die is ook positief. Ik heb een heel goed gevoel over de toekomst."

De 96-voudig international (37 goals) van Oranje maakte zaterdag bekend dat hij een comeback wil maken bij FC Groningen, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en waarvoor hij in 2000 op zestienjarige leeftijd debuteerde in het betaald voetbal.

Arjen Robben met technisch directeur Mark-Jan Fledderus. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben positief ingesteld'

Robben beëindigde een jaar geleden zijn carrière na tien zeer succesvolle seizoenen bij Bayern München. Hij benadrukte zondag nogmaals dat het voorlopig om een "poging tot een comeback" gaat.

"We moeten nog zien hoe het fysiek zal gaan. Om teleurstelling te voorkomen bij iedereen: het kan variëren van nul tot een hele hoop wedstrijden. Maar ik ben positief ingesteld."

Robben vreest niet voor wat er gebeurt als zijn comeback geen succes wordt. "Natuurlijk kan het mislukken. En dan? Moet ik het dan maar niet doen?"

"Zo sta ik erin: ik wil het proberen en dan kom je er later achter of het goed gegaan is. Ik heb niks te verliezen, echt niet. Wie houdt mij dan tegen om hieraan te beginnen? Ik weet ook wel dat er dingen mis kunnen gaan, maar ik ben een positief mens. Misschien is het over een maand voorbij, maar misschien ook pas over twee jaar."

Arjen Robben poseert met zijn gezin in het stadion van FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

'Ik doe dit uit clubliefde'

Robben woonde het afgelopen jaar nog in München. De geboren Bedumer was al van plan om dit jaar met zijn gezin terug te verhuizen naar Groningen, waar hij een nieuw huis laat bouwen.

"Als ik de vraag waarom ik dit doe moet beantwoorden in één woord, dan is dat: clubliefde", aldus Robben. "We gaan na achttien jaar terug naar huis en ik zou dit niet voor een andere club doen."

De oud-speler van PSV, Chelsea en Real Madrid vertelde dat de coronacrisis een belangrijke rol heeft gespeeld bij overweging om weer te gaan voetballen. "Ik ben daardoor gaan nadenken wat ik voor FC Groningen kan doen. En aangezien ik me ontzettend fit voel en het jaar vrij me goed heeft gedaan, heb ik het gevoel dat ik nog steeds de meeste waarde kan hebben op het veld."

Robben begrijpt dat er een groot niveauverschil zal zijn met wat hij gewend is. "Ik zie daarin een mooie uitdaging. Het is belangrijk om te benoemen dat ik dit doe om de club te helpen, daar horen dit soort dingen ook bij. Je kan het maar op één manier doen: door zelf het goede voorbeeld te geven."