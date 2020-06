Rentree Robben 路

Robben over zijn contract: "Ik wil niet op de zaken vooruitlopen. We hebben het nog wel over een poging tot een comeback. Ik heb een jaar niet gevoetbald, dus we moeten het nog zien. De eerste signalen zijn positief, maar ik denk wel dat het goed is om te noemen - om ook teleurstelling te voorkomen - het kan vari毛ren van nul wedstrijden tot een hele hoop."