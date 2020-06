De voetbalsters van North Carolina Courage en Portland Thorns hebben zaterdag (lokale tijd) bij de start van de NWSL Challenge Cup allemaal geknield tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied. Daarmee protesteerden ze tegen racisme en politiegeweld.

De 22 basisspelers plus alle reserves knielden nog een tweede keer vlak na het eerste fluitsignaal. Tijdens het volkslied droegen alle spelers een Black Lives Matter-shirt over hun tenue en tijdens de wedstrijden hadden ze een Black Lives Matter-armband om.

"We hebben vandaag geknield om te protesteren tegen politiegeweld en institutioneel racisme tegen zwarte mensen en minderheden in Amerika", melden de spelers van North Carolina Courage en Portland Thorns in een verklaring die vlak na de aftrap werd gepubliceerd.

"We houden van ons land en maken gebruik van deze kans om hogere eisen te stellen aan de VS. Het is onze plicht om te eisen dat de vrijheden waarop dit land is gesticht voor iedereen gelden."

Bij het duel tussen Chicago Red Stars en Washington Spirit knielden de meeste spelers, terwijl sommigen bleven staan. Chicago-middenvelder Julie Ertz troostte haar teamgenoot Casey Short, die werd overmand door emoties. (Foto: Pro Shots)

Terugkeer van teamsporten in de VS

Vier jaar geleden introduceerde American footballer Colin Kaepernick knielen tijdens het volkslied als protest tegen racisme en politiegeweld. De voormalige quarterback van San Francisco 49ers kreeg veel kritiek en zit al ruim 3,5 jaar zonder club in de NFL.

Het overlijden van George Floyd, die op 25 mei om het leven kwam tijdens zijn arrestatie door een witte politieagent, heeft ervoor gezorgd dat Kaepernick de afgelopen weken meer dan ooit navolging vindt, ook op de velden. Zo is elk Premier League-duel sinds de herstart begonnen met een kort moment van knielen.

Ook in de VS lijkt de publieke opinie veranderd te zijn over het knielen tijdens het volkslied. Zo gaf topman Roger Goodell van American football-competitie NFL begin deze maand in een videoboodschap toe dat er de afgelopen jaren niet goed genoeg is geluisterd naar spelers die vreedzaam protesteerden. De Amerikaanse voetbalbond schrapte een regel dat spelers en speelsters van nationale teams moeten staan tijdens het volkslied.

De NWSL Challenge Cup is de eerste competitie van een Amerikaanse teamsport sinds de coronacrisis. Het seizoen van de National Women's Soccer League zou in april beginnen, maar dat kon niet doorgaan. De voetbalsters spelen nu als alternatief in één maand 25 wedstrijden in Utah.