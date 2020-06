De spelers van FC Barcelona deden zaterdag niet hun best om hun frustraties te verbergen na het 2-2-gelijkspel tegen Celta de Vigo. De ploeg van trainer Quique Stién liep opnieuw averij op in de titelrace met Real Madrid.

Van de laatste acht uitwedstrijden wist Barcelona er slechts twee te winnen. "Je moet maar aan de trainers vragen waarom we uit zo moeizaam spelen", mopperde Luis Suárez. "Dat is hun werk."

Suárez maakte in Vigo zijn eerste twee treffers sinds hij in januari een knieoperatie onderging. Maar Barcelona gaf tot tweemaal toe een voorsprong weg en dat verpestte het humeur van de Uruguayaan.

"Dit was een cruciale wedstrijd in de titelrace en voor rust speelden we goed. Maar in de tweede helft was het heel anders. Ik sta hier met een gevoel van frustratie en verdriet."

Gerard Piqué schreeuwt het uit van woede. (Foto: Getty Images)

Piqué uit frustratie op Twitter

Verdediger Gerard Piqué gebruikte Twitter om zijn frustratie te uiten. Hij schreef "We were fated to pretend. To pretend" (We waren voorbestemd om te doen alsof. Te doen alsof, red.), een songtekst van de Amerikaanse band MGMT.

Daarmee leek Piqué zich te richten op Rafinha, die door Barcelona wordt verhuurd aan Celta. Uit de vrije trap na een overtreding van Piqué op de Braziliaan scoorde Celta kort voor tijd de 2-2.

Suárez hoopt op snelle oplossing

Ondanks het puntenverlies is Barcelona minimaal 24 uur koploper. Real Madrid kan zondagavond langszij komen, als het niet verliest op bezoek bij hekkensluiter Espanyol.

"Twee weken geleden hadden we alles nog in eigen hand en nu moeten we wachten op een fout van Real Madrid. Dat zorgt ervoor dat ik erg kwaad ben", zei Suárez.

"In voorgaande seizoenen verloren we niet zoveel punten in uitwedstrijden. Er moet snel een oplossing gevonden worden, want er komen snel weer zware wedstrijden aan."

Daarmee doelde Suárez op de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid van dinsdag en het uitduel bij Villarreal volgende week zondag.

