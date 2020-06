Manchester City is van plan om donderdag een erehaag te vormen voor kampioen Liverpool. De twee ploegen spelen dan tegen elkaar in de Premier League.

Het protocol van het voetbal in coronatijd schrijft voor dat de spelers met 1,5 meter afstand van elkaar het veld betreden. Alle gebruikelijke activiteiten voor de wedstrijd zoals handen schudden en teamfoto's zijn tijdelijk niet toegestaan.

"Maar natuurlijk gaan we gewoon een erehaag voor Liverpool vormen", zegt City-manager Josep Guardiola. "We willen Liverpool in ons stadion op een overweldigende manier begroeten. Dat doen we omdat ze het verdiend hebben."

Liverpool vergaarde dit seizoen 86 van de beschikbare 93 punten en staat met een straatlengte voorsprong bovenaan. Doordat nummer twee City donderdag met 2-1 van Chelsea verloor, werden 'The Reds' zonder zelf te spelen kampioen.

Josep Guardiola instrueert zijn spelers tijdens de wedstrijd tegen Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Guardiola kijkt al naar de toekomst

Donderdag speelt Liverpool tegen City zijn eerste wedstrijd sinds het eerste kampioenschap in dertig jaar. Guardiola keek alvast uit naar volgend seizoen, wanneer hij met zijn ploeg weer een gooi naar de titel wil doen.

"In sport moet je altijd aan de toekomst denken. Ik heb met deze club acht prijzen gewonnen, maar er is eigenlijk nooit tijd om terug te blikken", aldus de Spaanse coach.

"Manchester City is nog steeds een geweldige club. We moeten leren van dit seizoen en zorgen dat we volgend jaar beter zijn. Ik heb wel een idee over wat er dit jaar mankeerde en hoe we dat volgend jaar kunnen oplossen."

Manchester City-Liverpool begint donderdag om 21.15 uur.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Premier League