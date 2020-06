Hakim Ziyech heeft zaterdag zijn laatste training afgewerkt bij Ajax. De spelmaker, wiens contract op 1 juli afloopt, speelt volgend seizoen voor Chelsea.

Volgens trainer Erik ten Hag was het een emotionele dag voor Ziyech, die in 2016 de overstap maakte van FC Twente en bij de Amsterdammers in 112 competitieduels 38 keer scoorde.

"Je ziet zijn emoties en dat dit hem wat doet", zei Ten Hag op het trainingsveld tegen het clubkanaal van Ajax. "Hij zegt dat hij geen man is van clubliefde, maar bij Ajax is dat anders. Het is een emotionele dag voor hem, maar ik denk dat hij er wel op een goede wijze op terugkijkt."

De Marokkaans international pakte vorig jaar de dubbel met Ajax en schopte het toen tot de halve finales van de Champions League. Dit jaar stond hij met de club bovenaan in de Eredivisie op het moment dat de competitie vanwege het coronavirus definitief werd stopgezet. Eerder dit jaar zette hij zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij Chelsea.

"Hakim komt als een grote meneer binnen bij Chelsea, een topclub in Europa", vindt Ten Hag. "Dit is het voorbeeld voor onze jongere spelers. Zij moeten eerst hier de beste worden en titels winnen en dan pas de stap maken."

Ziyech zelf keek tijdens zijn laatste training terug op "veel mooie momenten". "Ik heb me hier altijd thuis gevoeld en ga iedereen missen", zei de 27-jarige speler terwijl hij uit handen van directeur voetbalzaken Marc Overmars als aandenken een borstbeeld van de Griekse god Ajax kreeg. "De spelers hier zijn meer vrienden dan ploeggenoten geworden."