Oud-directeur Hans Nijland vindt dat FC Groningen een groot compliment verdient dat het Arjen Robben heeft kunnen overtuigen terug te keren bij zijn oude club voor een rentree als voetballer.

Nijland was tussen 1997 en 2019 algemeen directeur van FC Groningen en heeft nog steeds nauwe banden met de club. "Ik wist wel dat er wat speelde. Dit is geweldig nieuws, fantastisch", zegt hij zaterdag in gesprek met FOX Sports.

"Ik wil ze hier van harte mee feliciteren, dit is een megastunt. Dit betekent zoveel voor de uitstraling van de club. Het is ook prachtig voor het hele Nederlandse voetbal. Dit levert FC Groningen zomaar vier- of vijfduizend extra seizoenkaarten op."

Kort voordat de komst van Robben zaterdag wereldkundig werd gemaakt, kreeg Nijland een telefoontje van de speler zelf. "Hij zegt dat hij zich topfit voelt. Of ik denk dat Arjen een groot risico neemt? Ik denk niet in problemen, maar in mogelijkheden."

94 Arjen Robben kondigt rentree bij FC Groningen aan

'Spelers kunnen ongelooflijk veel leren van Arjen'

Nijland verwacht dat Robben ook buiten de wedstrijden om een grote rol gaat spelen binnen de selectie. "Als je naast Arjen kan zitten in de kleedkamer, wat wil je nog meer? Ze kunnen ongelooflijk veel van hem leren en er alleen maar beter van worden."

Robben maakte in 2000 bij FC Groningen zijn profdebuut, in de periode dat Nijland er de scepter zwaaide. "Het zegt veel over Arjen dat hij dit gewoon doet, bij de club waar hij als twaalfjarig jochie binnenkwam bij de C-junioren en later een transfer naar PSV afdwong. Dat zo'n speler terugkeert bij de club is geweldig."

FC Groningen organiseert zondag om 14.30 uur een persconferentie, waarbij Robben een uitgebreide toelichting zal geven op het traject dat hij momenteel bewandelt. Hij trainde dit seizoen regelmatig mee bij Bayern München om zijn conditie op peil te houden.