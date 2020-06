Davy Klaassen is vol lof over de manier waarop Werder Bremen zaterdag in de Bundesliga aan directe degradatie is ontkomen. De ploeg van de Nederlandse middenvelder won met 6-1 van FC Köln en bereikte zo de play-offs waarin het zich veilig kan spelen.

"Ik denk dat niet veel mensen dit hadden verwacht, maar wij hebben altijd geloof gehouden", zegt de 27-jarige Klaassen op de site van zijn club. "We voelden dat de hele stad achter ons stond en dat de fans in ons geloofden. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen."

Werder stond binnen een half uur al met 3-0 voor in het Weserstadion. Na de pauze liep de thuisploeg mede dankzij een treffer van Klaassen nog veel verder uit. Omdat concurrent Fortuna Düsseldorf met 3-0 verloor bij Union Berlin klom Werder naar de cruciale zestiende plek.

Voor Werder wachten nu play-offs met de nummer drie uit de Tweede Bundesliga. Mogelijk is streekgenoot Hamburger SV dan de tegenstander. "Ik zou het wel leuk vinden als het HSV wordt", aldus de oud-Ajacied. "Ik heb die derby nog nooit gespeeld, dus nu zou een goed moment zijn."

Trainer Florian Kohfeldt haalt opgelucht adem nadat Werder Bremen aan directe degradatie is ontkomen. (Foto: Pro Shots)

Trainer Kohfeldt: 'Hebben het nu in eigen hand'

Trainer Florian Kohfeldt beseft dat Werder veel geluk heeft gehad. "We stonden voorafgaand aan de wedstrijd van vandaag onder zware druk. We wisten: als we niet winnen is het voorbij. Tegelijkertijd hadden we het ook niet in eigen hand, wat het extra moeilijk maakte", aldus de 37-jarige Kohfeldt.

"We moeten Union Berlin ontzettend bedanken voor het feit dat deze ploeg zijn sportieve plicht heeft gedaan. Ze hebben een fantastisch seizoen afgewerkt en dit was de kers op de taart."

Volgens Kohfeldt moet Werder waken voor verslapping in de komende twee play-offduels. "In dat opzicht is er niet veel veranderd. De meedogenloze druk blijft voorlopig nog bestaan en we kunnen we geen millimeter loslaten. Het verschil is nu wel dat we het in eigen hand hebben. Er volgen nog twee finales waarin we op ons best moeten zijn."

