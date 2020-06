Liverpool heeft geen goed woord over voor fans die de afgelopen twee dagen in de stad uitgebreid de titel in de Premier League hebben gevierd en daarbij de coronamaatregelen aan hun laars lapten.

"De stad kampt nog altijd met grote problemen met de volksgezondheid", staat in een statement dat Liverpool zaterdag samen met de politie van Merseyside en het stadsbestuur naar buiten bracht.

"Dit gedrag is volkomen onacceptabel. Het gevaar van een tweede golf is nog steeds aanwezig. We moeten samenwerken om te voorkomen dat alles wat we tijdens de lockdown hebben bereikt weer teniet wordt gedaan."

Duizenden fans van Liverpool gingen vrijdag voor de tweede avond op rij de straat op om het eerste kampioenschap in dertig jaar te vieren. Niet alleen werd daarbij het verbod om met veel mensen samen te komen met voeten getreden, ook liep het op een aantal plaatsen uit de hand.

64 Feest in Liverpool: fans en spelers vieren historische landstitel

Fans zorgen voor brand bij Liver Building

Zo brak er vrijdag na het afsteken van vuurwerk brand uit bij het Liver Building, waar een aantal kantoren van het rivaliserende Everton zijn gevestigd. Ook waren her en der opstootjes in de stad en werd de politie bestookt. Volgens de BBC raakten ruim dertig mensen gewond, van wie drie ernstig.

Als de gezondheidstoestand in het door COVID-19 zwaar getroffen Liverpool voldoende is verbeterd, belooft de club dat de titel alsnog zal worden gevierd met een overwinningsparade door de stad. "Maar tot die tijd blijft de veiligheid van onze stad en onze inwoners prioriteit nummer een."

Liverpool stelde donderdagavond zonder te spelen de titel veilig in de Premier League. De enig overgebleven concurrent Manchester City verloor toen namelijk op bezoek bij Chelsea (2-1), waardoor Liverpool zeven speelrondes voor het einde niet meer te achterhalen is.