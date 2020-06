Peter Bosz baalt er stevig van dat hij er zaterdag met Bayer Leverkusen niet in slaagde om Champions League-voetbal af te dwingen. 'Die Werkself' is de beste nummer vijf ooit in de Bundesliga, maar moet het doen met een ticket voor de Europa League.

Leverkusen won in de laatste speelronde weliswaar met 1-0 van FSV Mainz, maar zag concurrent Borussia Mönchengladbach thuis tegen Hertha BSC eveneens drie punten pakken: 2-1.

"We hebben 63 punten behaald, dat is veel. Vorig seizoen waren 58 punten genoeg om ons te plaatsen voor de Champions League", aldus Bosz, die met Leverkusen het record brak van Schalke 04 en Hamburger SV, die in 2002 en 2009 met 61 punten vijfde werden.

Bosz heeft gemengde gevoelens over het Bundesliga-seizoen. "Al met al hebben we een goede tweede seizoenshelft gehad, maar we weten ook dat we het in de afgelopen weken een paar keer hebben laten liggen."

Na de hervatting van de Bundesliga in mei leed Leverkusen dure nederlagen tegen VfL Wolfsburg (1-4), Bayern München (2-4) en Hertha BSC (2-0) en werd er met 1-1 gelijkgespeeld bij Schalke 04. Het kostte de club de felbegeerde vierde plek.

Bosz en Leverkusen zijn dit seizoen nog wel in de race voor twee prijzen. De club staat in de finale van de DFB-Pokal tegen Bayern München en is in de Europa League op weg naar de kwartfinales.

Bekijk de uitslagen en de eindstand in de Bundesliga