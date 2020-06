Fortuna Sittard raakt na Mark Diemers opnieuw een bepalende speler kwijt. De Limburgers zien na twee jaar de Senegalese aanvaller Amadou Ciss naar het Franse Amiens vertrekken.

Ciss werd door Fortuna in 2017 overgenomen van het eveneens Franse FC Pau. Hij was afgelopen seizoen in 22 wedstrijden goed voor zes doelpunten. Alleen de naar Feyenoord vertrekkende Mark Diemens was met zeven treffers trefzekerder voor Fortuna.

"Amadou heeft tijdens zijn periode in Sittard grote stappen gemaakt in zijn ontwikkeling,” zegt technisch manager Sjors Ultee zaterdag op de website van Fortuna. "Deze volgende stap in zijn carrière is een mooie beloning voor Amadou en de club."

"Dit is precies wat we als club willen", voegt algemeen directeur Ivo Pfennings toe. "Amadou en Mark Diemers laten deze zomer zien dat spelers zich bij Fortuna Sittard kunnen ontwikkelen en doorgroeien."

Met Amiens speelt Ciss volgend seizoen op het tweede niveau in Frankrijk. De club stond negentiende in de afgebroken Ligue 1, maar in tegenstelling tot in Nederland werd in Frankrijk besloten twee ploegen te laten degraderen.

Over de hoogte van de transfersom die Fortuna ontvangt voor de twintigjarige Ciss, die nog een contract had voor twee seizoenen, is niets bekend. De talentvolle speler tekent bij Amiens een verbintenis voor vier jaar.