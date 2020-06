De aangekondigde rentree van Arjen Robben bij FC Groningen maakt zaterdag veel los bij de fans van de club. De website van FC Groningen raakte na het nieuws overbelast doordat supporters massaal seizoenkaarten wilden kopen.

"Vanwege de grote belangstelling voor seizoenkaarten hebben wij problemen met de online kaartverkoop. Er wordt hard aan gewerkt! We hopen op begrip", schreef FC Groningen aan het begin van de avond op Twitter.

Het is nog niet bekend hoeveel seizoenkaarten FC Groningen zaterdag heeft verkocht. De teller stond voor dit weekend op een paar duizend. De kans is groot dat aan het begin van het nieuwe seizoen niet iedereen het stadion in mag vanwege de coronacrisis.

De 36-jarige Robben maakte vlak daarvoor bekend dat hij een comeback maakt als voetballer, nadat hij vorig jaar zijn carrière had beëindigd bij Bayern München. De Groninger debuteerde in 2000 op zestienjarige leeftijd in het betaald voetbal bij FC Groningen, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep.

FC Groningen organiseert zondag om 14.30 uur een persconferentie, waarbij Robben een uitgebreide toelichting zal geven op het traject dat hij momenteel bewandelt. Hij trainde dit seizoen regelmatig mee bij Bayern om zijn conditie op peil te houden en maakte daarin een fitte indruk.

Toch houdt Robben nog wel een kleine slag om de arm wat betreft zijn rentree als voetballer. "Of dit lukt, weet ik nu nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is nu mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen", zei hij op de website van FC Groningen.