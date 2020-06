Arjen Robben kondigde zaterdag een verrassende rentree aan bij FC Groningen. De Bedummer is niet de eerste oud-international van Oranje die terugkomt op zijn besluit om te stoppen als prof. Een overzicht van spelers die hem deze eeuw voorgingen.

Marc Overmars bij Go Ahead Eagles (2008)

De 86-voudig international vond het in 2004 na periodes bij Go Ahead Eagles, Willem II, Ajax, Arsenal en FC Barcelona mooi geweest, maar maakte vier jaar later bij de afscheidswedstrijd van Jaap Stam zoveel indruk, dat hij besloot het shirt van Go Ahead weer aan te trekken. Na 24 wedstrijden stopte de Epenaar een jaar later definitief.

Marc Overmars in het shirt van Go Ahead Eagles. (Foto: Pro Shots)

Edgar Davids bij Crystal Palace (2010) en Barnet (2012)

Bij de 74-voudig international was de verleiding tot een terugkeer als prof zelfs twee keer te groot. Na het einde van zijn tweede Ajax-periode in de zomer van 2008 ging hij in 2010 aan de slag bij Crystal Palace. Davids leverde er zijn contract na zes wedstrijden in ruim twee maanden in en keerde eind oktober 2012 bij het kleine Barnet FC als speler/trainer op 39-jarige leeftijd opnieuw terug. Ruim een jaar later stopte ook dat avontuur en was zijn fraaie loopbaan echt voorbij.

Edgar Davids keerde in 2012 bij Barnet voor de tweede keer terug als prof. (Foto: Getty Images)

Henk Timmer bij sc Heerenveen (2010)

Een keepersprobleem in Friesland leidde ertoe dat Timmer zijn handschoenen in maart 2010 weer aantrok, nadat zijn contract een seizoen eerder was afgelopen bij Feyenoord. De Hierdenaar, zevenvoudig international van het Nederlands elftal, verdedigde negen wedstrijden het doel van Heerenveen.

Een trotse Henk Timmer bij het standbeeld van Abe Lenstra bij het stadion van sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Andwelé Slory bij FC Dordrecht (2015)

De oud-speler van Excelsior en Feyenoord had het profvoetbal eind 2011 na een Australisch avontuur vaarwel gezegd, maar kwam daar 3,5 jaar later op terug, toen FC Dordrecht hem benaderde. Een groot succes werd dat niet, want de tweevoudig Oranje-klant kwam tot een handvol wedstrijden en kon de club niet behoeden voor degradatie uit de Eredivisie.

Andwelé Slory degradeerde met FC Dordrecht uit de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

Demy de Zeeuw bij NAC Breda (2015)

In de zomer van 2014 leek de loopbaan van de middenvelder voorbij, toen zijn huurperiode bij Anderlecht erop zat en zijn contract bij Spartak Moskou ten einde was. Een half jaar later wist NAC de oud-speler van Go Ahead Eagles, AZ en Ajax te verleiden tot een contract. In een half seizoen kwam De Zeeuw, die 27 keer keer het shirt van Oranje droeg, tot zestien wedstrijden en twee doelpunten namens de club die dat seizoen degradeerde.

Demy de Zeeuw verlengde zijn loopbaan met een half jaar NAC Breda. (Foto: Pro Shots)

Royston Drenthe bij Sparta Rotterdam (2018)

Na een kleurrijke carrière leek de oud-speler van Feyenoord en Real Madrid twee jaar geleden afscheid te hebben genomen van het profvoetbal. Drenthe speelde bij de amateurs van XerxesDZB, maar Sparta Rotterdam wist de eenmalig Oranje-international te overtuigen tot een comeback. Na een jaar waarin hij zijn bijdrage had aan promotie van Sparta naar de Eredivisie (32 duels, vijf goals) keerde hij bij Kozakken Boys weer terug in de amateurwereld.

Royston Drenthe kende een verdienstelijk seizoen in het shirt van Sparta Rotterdam. (Foto: Pro Shots)