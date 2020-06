FC Barcelona heeft zaterdag duur puntenverlies geleden in de strijd om de titel in La Liga. De Catalanen speelden zonder de geblesseerde Frenkie de Jong in de slotfase teleurstellend met 2-2 gelijk op bezoek bij Celta de Vigo. Lazio boekte in Italië een belangrijke thuiszege op Fiorentina.

FC Barcelona begon nog wel goed aan de wedstrijd en had in de eerste helft weinig te duchten van Celta. De ploeg kwam al binnen twintig minuten op een 0-1-voorsprong. Luis Suarez kopte binnen uit een ingestudeerde vrije trap van Lionel Messi.

In de tweede helft zakte FC Barcelona echter ver terug en zag het Celta al na vijf minuten de stand verrassend maar verdiend in evenwicht brengen. Fedor Smolov tikte raak na een fraaie aanval over meerdere schijven.

FC Barcelona raakte vervolgens op het oog steeds vermoeider, maar het werd in de 67e minuut ietwat tegen de verhouding toch gewoon 1-2. Opnieuw Suarez was trefzeker met een knap puntertje op aangeven van wederom Messi.

Dat bleek uiteindelijk niet genoeg voor de zege, want Celta maakte in de 88e minuut de 2-2 via een slimme vrije trap van Iago Aspas en verzuimde diep in de blessuretijd helemaal te stunten omdat Denis Suarez voor zo'n beetje open doel miste.

FC Barcelona gaat op dit moment weliswaar aan kop met een punt voorsprong op Real Madrid, maar die ploeg komt zondag nog in actie bij Espanyol. Als de rivalen in punten gelijk eindigen na 38 speelrondes, is Real kampioen op basis van onderling resultaat.

Atlético Madrid houdt de beste papieren om als derde te eindigen. De ploeg van trainer Diego Simeone won thuis met 2-1 van Deportivo Alavés en heeft een voorsprong van vier punten op Sevilla. De beste vier ploegen in Spanje plaatsen zich voor de Champions League.

Lazio haakt aan in titelstrijd

In Italië mag Lazio blijven dromen van de eerste landstitel sinds 2000. De Romeinen, waar de Nederlander Djavan Anderson zijn debuut maakte, knokten zich thuis tegen Fiorentina terug van een 0-1-achterstand: 2-1.

Lazio brengt het gat met Juventus, dat vrijdag mede dankzij een doelpunt van Matthijs de Ligt met 4-0 won van Lecce, terug tot vier punten. Na dit weekend staan er in de Serie A nog tien speelronden op het programma.

In het Stadio Olimpico was het Fiorentina dat na een klein half uur spelen de score opende. Franck Ribéry schoot na een knappe individuele actie raak in de korte hoek.

Pas in het laatste kwart van de wedstrijd richtte Lazio zich op. Ciro Immobile, topscorer van de Serie A, benutte een makkelijk gegeven penalty. Zeven minuten voor tijd maakte Luis Alberto er 2-1 van.

In blessuretijd mocht de 25-jarige Amsterdammer Anderson, oud-speler van Jong Ajax, AZ en SC Cambuur, zijn debuut maken voor Lazio.

