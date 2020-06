FC Barcelona heeft zaterdag duur puntenverlies geleden in de strijd om de titel in La Liga. De Catalanen speelden in de slotfase teleurstellend met 2-2 gelijk op bezoek bij Celta de Vigo.

FC Barcelona begon nog wel goed aan de wedstrijd en had in de eerste helft weinig te duchten van Celta. De ploeg kwam al binnen twintig minuten op een 0-1-voorsprong. Luis Suarez kopte binnen uit een ingestudeerde vrije trap van Lionel Messi.

In de tweede helft zakte FC Barcelona echter ver terug en zag het Celta al na vijf minuten de stand verrassend maar verdiend in evenwicht brengen. Fedor Smolov tikte raak na een fraaie aanval over meerdere schijven.

FC Barcelona raakte vervolgens op het oog steeds vermoeider, maar het werd in de 67e minuut ietwat tegen de verhouding toch gewoon 1-2. Opnieuw Suarez was trefzeker met een knap puntertje op aangeven van wederom Messi.

Dat bleek uiteindelijk niet genoeg voor de zege, want Celta maakte in de 88e minuut de 2-2 via een slimme vrije trap van Iago Aspas en verzuimde diep in de blessuretijd helemaal te stunten omdat Denis Suarez voor zo'n beetje open doel miste.

FC Barcelona gaat op dit moment weliswaar aan kop met een punt voorsprong op Real Madrid, maar die komt zondag nog in actie bij Espanyol. Als de rivalen in punten gelijk eindigen na 38 speelrondes, is Real kampioen op basis van onderling resultaat.

