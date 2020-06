"Voor een club als FC Groningen is dit ongelooflijk", zegt voormalig Groningen-directeur Hans Nijland bij FOX Sports. "Het is niet te bevatten dat Groningen zo'n grote speler bij de selectie krijgt. Zelf heb ik hem ook meerdere keren geprobeerd terug te halen, maar dat lukte niet. Laten we wel wezen: dit levert drie-, vier-, misschien wel vijfduizend extra seizoenskaarten op. Dit betekent zoveel voor de uitstraling van onze club. Ik wil de directie van FC Groningen feliciteren met deze aanwinst."