Davy Klaassen en Werder Bremen zijn zaterdag op de laatste speeldag aan directe degradatie ontkomen. De ploeg won met liefst 6-1 van 1. FC Köln en zag concurrent Fortuna Düsseldorf verliezen bij Union Berlin (3-0). Boven in de Bundesliga greep Peter Bosz naast Champions League-voetbal met Bayer Leverkusen.

Een ontketend Bremen stond met Klaassen in de basis binnen een half uur al met 3-0 voor tegen Köln. De doelpunten werden gemaakt door Yuya Osako, Milot Rashica en Niclas Füllkrug. Na rust scoorden ook Klaassen, nogmaals Osako en Josh Sargent.

Tegelijkertijd ontvouwde zich een voor Werder gunstig scenario in Berlijn, waar concurrent Düsseldorf bij rust op achterstand stond tegen Union (doelpunt Anthony Ujah) en in de tweede helft de knock-out kreeg. Christian Gentner en Suleiman Abdullahi scoorden: 3-0.

Werder, dat een dramatisch seizoen kende en sinds begin februari op de voorlaatste plek stond, moet nu in de play-offs degradatie zien af te wenden. De kampioen van 2004 degradeerde vooralsnog alleen in 1980 uit de Bundesliga; destijds was de club na één seizoen alweer terug op het hoogste niveau.

De score liep snel op bij Werder Bremen-1. FC Köln. (Foto: Pro Shots)

Bosz eindigt op vijfde plek

In de strijd om een Champions League-ticket hoopte het Leverkusen van Bosz op eenzelfde scenario als vorig jaar. Destijds klom 'Die Werkself' over Borussia Mönchengladbach heen, maar ditmaal hield de club uit Gladbach de vierde plaats wél in bezit.

Leverkusen won dankzij een vroeg doelpunt van spits Kevin Volland weliswaar met 1-0 van FSV Mainz, maar Mönchengladbach nam thuis tegen Hertha BSC eveneens snel de leiding en won met 2-1.

Plek vijf betekent dat Leverkusen volgend seizoen uitkomt in de Europa League. De ploeg van Bosz zit ook nog in de huidige editie van het toernooi; dankzij een 1-3-zege op Rangers in de achtste finales is een plek bij de laatste acht dichtbij.

Peter Bosz komt volgend seizoen uit in de Europa League met Bayer Leverkusen. (Foto: Pro Shots)

Kramaric schiet Hoffenheim naar Europa League

Hoffenheim, waar coach Alfred Schreuder begin juni vertrok, won de strijd om het tweede rechtstreekse Europa League-ticket van VfL Wolfsburg en de manier waarop was bijzonder. Dankzij liefst vier treffers van spits Andrej Kramaric werd het al uitgespeelde Borussia Dortmund met 0-4 opzij gezet.

Met Wout Weghorst in de spits verloor concurrent Wolfsburg met 0-4 van kampioen Bayern München. Doelpunten van Kingsley Coman, Michaël Cuisance, Robert Lewandowski en Thomas Müller gaven de uitreiking van de schaal meer glans en leidden ertoe dat Wolfsburg is veroordeeld tot de voorronde van de Europa League.

Bij de wedstrijden die nergens meer om gingen vestigde Bas Dost de aandacht op zich namens Eintracht Frankfurt. De spits scoorde eenmaal in de gewonnen thuiswedstrijd met het al gedegradeerde SC Paderborn: 3-2.

Overige uitslagen:

FC Augsburg-RB Leipzig 1-2

SC Freiburg-Schalke 04 4-0

Bayern München kreeg de kampioensschaal uitgereikt in Wolfsburg. (Foto: Getty Images)

Bekijk de uitslagen en de eindstand in de Bundesliga