Arjen Robben maakt komend seizoen zijn rentree als voetballer. De 36-jarige aanvaller, die vorig jaar zijn carrière beëindigde, keert terug bij zijn jeugdliefde FC Groningen.

"De laatste weken heb ik veelvuldig overleg gehad met mensen binnen de club en misschien nog wel het meest geluisterd naar de actie van de supporters: 'Arjen, volg je hart!'... Een terugkeer als speler van FC Groningen", zegt Robben op de website van FC Groningen.

"Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer. Bij de FC. Of dit lukt, weet ik nu nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is nu mijn droom om weer in het shirt van FC Groningen te spelen."

FC Groningen organiseert zondag om 14.30 uur een persconferentie, waarbij Robben een uitgebreide toelichting zal geven op het traject dat hij momenteel bewandelt. Hij trainde dit seizoen regelmatig mee bij Bayern München om zijn conditie op peil te houden.

Robben debuteerde in 2000 bij FC Groningen

Robben maakte op de training bij Bayern een fitte indruk, maar benadrukte twee weken geleden nog dat een comeback bij Bayern "100 procent" is uitgesloten. Hij zette bij de Duitse topclub een jaar geleden na negentien jaar op het hoogste niveau actief te zijn geweest een punt achter zijn loopbaan.

De Groninger debuteerde in 2000 op zestienjarige leeftijd in het betaald voetbal bij FC Groningen, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Hij vertrok in 2002 naar PSV en was daarna ook zeer succesvol in het buitenland bij achtereenvolgens Chelsea (2004-2007), Real Madrid (2007-2009) en Bayern (2009-2019).

Robben veroverde in totaal 31 hoofdprijzen, waaronder de Champions League in 2013 met Bayern. Hij speelde tot dusver 607 officiële wedstrijden en maakte daarin 209 doelpunten. Hij kwam verder 96 keer (37 treffers) uit voor het Nederlands elftal, waarmee hij in 2010 de finale haalde van het WK in Zuid-Afrika.

Arjen Robben in 2002 tijdens zijn eerste periode bij FC Groningen. (Foto: Pro Shots)