Wolverhampton Wanderers blijft volop meedoen in de strijd om een Champions League-ticket in de Premier League. De 'Wolves' boekten zaterdag een nipte 0-1-zege op bezoek bij Aston Villa.

Leander Dendoncker kroonde zich tot matchwinner. De middenvelder zorgde na ruim een uur spelen voor het enige doelpunt van de wedstrijd door de bal vanaf de rand van het strafschopgebied tegendraads binnen te schieten.

Wolverhampton steeg door de overwinning ten koste van Manchester United naar de vijfde plaats. De ploeg van manager Nuno heeft twee punten achterstand op nummer vier Chelsea en drie punten voorsprong op nummer zes Manchester United.

De top vier plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League en mogelijk ook de nummer vijf als Manchester City, de huidige nummer twee, daadwerkelijk volgend seizoen door de UEFA wordt uitgesloten van Europees voetbal.

Villa, waar Anwar El Ghazi vlak voor tijd inviel tegen Wolverhampton, verkeert in degradatiegevaar. De 'Villans' staan negentiende, maar hebben evenveel punten als de 'veilige' nummer zeventien West Ham United.

Villa-Wolverhampton is het enige duel van zaterdag in de Premier League, waarin Liverpool zich donderdag verzekerde van de titel. Later op de dag nemen Norwich City en Manchester United het nog tegen elkaar op in de kwartfinales van het toernooi om de FA Cup.

