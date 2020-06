Manchester United heeft zich zaterdag ternauwernood geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. De 'Red Devils' wonnen in de kwartfinales na verlenging met 1-2 op bezoek bij Norwich City.

De wedstrijd leek uit te gaan draaien op strafschoppen, maar United forceerde in de 118e minuut de 1-2. Harry Maguire liet de uitblinkende Norwich-doelman Tim Krul kansloos met een intikker van dichtbij na een scrimmage.

Na een gezapige eerste helft kwam United in de 51e minuut op 0-1 door eveneens een intikker van Odion Ighalo. Norwich bracht de stand in de 75e minuut in evenwicht dankzij een afstandsknal van oud-Fortuna Sittard-speler Todd Cantwell.

Norwich moest in de verlenging met tien man verder door een rode kaart in de 89e minuut van Timm Klose en hield dankzij mooie reddingen van Krul lang stand, maar moest twee minuten voor tijd alsnog buigen.

United is de eerste club die de halve finales bereikt van de FA Cup. Zondag staan met Sheffield United-Arsenal, Leicester City-Chelsea en Newcastle United-Manchester City de resterende kwartfinales op het programma.

Leon Dendoncker loopt juichend weg na zijn goal voor Wolverhampton Wanderers tegen Aston Villa. (Foto: Pro Shots)

Wolverhampton blijft meedoen om CL-ticket

Wolverhampton Wanderers blijft volop meedoen in de strijd om een Champions League-ticket in de Premier League. De 'Wolves' waren eerder op zaterdag nipt met 0-1 te sterk voor Aston Villa door een schuiver in de 62e minuut van Leon Dendoncker.

Wolverhampton steeg door de overwinning ten koste van Manchester United naar de vijfde plaats. De ploeg van manager Nuno heeft twee punten achterstand op nummer vier Chelsea en drie punten voorsprong op nummer zes Manchester United.

De top vier plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League en mogelijk ook de nummer vijf als Manchester City, de huidige nummer twee, daadwerkelijk volgend seizoen door de UEFA wordt uitgesloten van Europees voetbal.

Villa, waar Anwar El Ghazi vlak voor tijd inviel tegen Wolverhampton, verkeert in degradatiegevaar. De 'Villans' staan negentiende, maar hebben evenveel punten als de 'veilige' nummer zeventien West Ham United.

